France : le RDPC s’oppose au boycott du concert de Grace Decca

Alors que la Brigade anti sardinards (BAS) a lancé un mot d’ordre de boycott du concert de Grace Decca prévu le 13 mai 2022 à Paris, la section RDPC France Nord monte au créneau.

Dans une déclaration rendue publique, le parti de la flamme, dénonce les menaces émises à l’encontre de la prestation de Grace Decca au palais de la terrasse de Thillay en France. « Nous, militants de la section RDPC France Nord condamnons fermement ces actions, et nous désolidarisons de toutes formes de déstabilisation ou de d’instrumentalisation de la diaspora et de toutes les activités et autres qui sont de nature à ternir l’image du Cameroun sur la scène internationale», peut-on lire dans le communiqué.

Le rapprochement de la star du Makossa avec le régime de Yaoundé est vu d’un mauvais œil par les activistes de la BAS. Les membres de cette section du RDPC reconnaissent toutefois la légitimité des revendications politiques et sociales de la brigade. « Mais lorsqu’elles s’apparentent à une forme de violence qui visent à semer le terreur, elles n’ont plus leur place dans le monde », fustigent les militants du RDPC en France.

Dans la même veine, le parti appelle « au sens des responsabilités des uns et des autres, au respect du droit de chaque artiste de se produire partout dans le monde et valoriser ainsi la culture et la musique camerounaise ».

Grace Decca va se produire à Paris lors d’un gala de charité dénommé « Stop Covid-19 » en hommage au corps médical. Un concert qui marque le début d’une tournée européenne de la chanteuse. Une série de prestations que la BAS entend boycotter « avec la dernière énergie ».