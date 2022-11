Song confirme la nature de la mise à l’écart d’André Onana

C’est la question qui brûlait les lèvres des journalistes à la conférence de presse d’après-match du Cameroun contre la Serbie. Pourquoi André Onana, est-il absent du groupe ?

Devant la presse ce lundi, le sélectionneur Rigobert Song a confirmé la mise à l’écart d’Onana, portier principal des Lions Indomptables pour indiscipline sans toutefois évoquer les raisons de cette sanction.

« André est mis de côté pour indiscipline. Onana est un maillon important mais je dois privilégier le groupe. Il a voulu prendre un peu de recul. Il faut être discipliné. On doit privilégier le groupe et pas les individualités. On ne remet pas en cause ses performances. J’ai demandé qu’il attende », a déclaré Rigobert Song.

Depuis l’annonce de son absence du XI entrant camerounais, les spéculations vont bon train sur la raison de la sanction disciplinaire dont a écopé le gardien des Lions Indomptables. Et le staff technique a décidé de ne pas la dévoiler. Ou du moins, pour le moment…