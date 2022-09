Samuel Eto’o : « qu’on nous laisse au moins rêver »

Le président de la fédération camerounaise de football est revenu sur ses propos tenus en faveur de la défaite des Lions contre l’Ouzbékistan vendredi dernier. Hier face aux Lions, Samuel Eto’o a invité ses détracteurs à le laisser rêver de gagner la coupe du monde.

Les victoires se préparent dans les défaites. Quand vous voulez comprendre comment on doit surmonter les échecs. Ceux qui n’ont jamais gagné ou ne sont jamais arrivés là haut, ne pourront jamais comprendre ce que moi je comprends : pour gagner il faut savoir perdre.

Et j’ai dit il y a cela deux jours à mes frères de la CRTV que pour la première fois j’ai souhaité que les Lions perdent. Certains se sont permis de me critiquer. Mais dites moi, quand vous marchez, si vous gagnez tout le temps le jour où vous allez perdre, vous ne saurez pas comment réagir.

Vu que tout le monde dit que le Cameroun va perdre, qu’on nous laisse au moins rêver. On ne peut pas nous empêcher de rêver parce que quand je dis on va gagner la Coupe du monde, on me dit tu es fou mais moi je veux rêver et rêver c’est gratuit.

Samuel Eto’o, 25 septembre 2022