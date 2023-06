Rougeole et rubéole : une campagne de vaccination annoncée en juillet

Une campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole est prévu du 5 au 9 juillet 2023. C’est l’annonce faite par le Programme élargi de vaccination (PEV). Ladite campagne est destinée aux enfants de 9 mois à 59 mois dans les 10 régions que compte le Cameroun.



Cette activité de santé arrive dans un contexte de forte hausse de cas de rougeole, infection virale grave pour le jeune enfant, mais qui peut être facilement prévenue par un vaccin. En effet, selon le PEV, une épidémie de rougeole sévit fans le pays depuis le début de l’année. Plus de 3 000 enfants sont ainsi touchés par cette maladie.



« Cette opération a pour but de renforcer l’immunité des enfants et stopper la propagation des épidémies en cours », assure l’organe chargé de la vaccination. Au cours de cette nouvelle campagne, 5,5 millions d’enfants serin vacciner contre la rougeole et la rubéole.



La campagne sera organisée dans les formations sanitaires et les lieux publics.

J’aime ça : J’aime chargement…