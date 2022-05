Prix de la bière : le Mincommerce recadre le syndicat des bars

Alors que le Syndicat national des débits de boissons et bars du Cameroun (Syndebarcam) veut revaloriser le prix de la bière dès le 1er juin prochain, le ministre du commerce monte au créneau.

Dans un communiqué publié ce 12 mai, Luc Magloire Mbarga Atangana informe de ce que les prix de l’eau, des boissons gazeuses et de la bière restent inchangés à travers le territoire. Pour le ministre du commerce, «la bière, au même titre que les eaux minérales et les boissons hygiéniques, fait partie, aux termes de l’arrêté du 14 avril 2022, des produits dont les prix et tarifs sont soumis à la procédure d’homologation préalable et non à celle du dépôt préalable des barèmes».

Le membre du gouvernement fait par ailleurs savoir qu’ en » matière d’homologation préalable des prix, le procédure qui obéit à des règles très précises, réserve le soin de la saisine de l’administration en charge des prix soit au producteur, soit à l’importateur selon le cas à charge par la suite la commission Centrale des Prix d’examiner la demande d’homologation et de soumettre son avis motivé à la sanction du ministre en charge des prix ».

A travers une correspondance du Syndebarcam adressée au Mincommerce le 11 mai le syndicat a justifié cette hausse des prix par raréfaction des produits brassicoles chez les distributeurs. Et la majoration des prix par leurs fournisseurs.