Paul Biya au Sommet pour un nouveau pacte financier mondial à Paris

Le président Paul Biya a quitté Yaoundé ce 21 juin pour participer au Sommet pour un Nouveau Pacte Financier Mondial qui se tient du 22 au 23 juin 2023. Un événement organisé par le président français Emmanuel Macron à Paris.



Selon le communiqué du Cabinet civil de la présidence de la République du Cameroun, le chef de l’Etat est accompagné d’une délégation composée de son épouse, et de quelques ministres notamment Lejeune Mbella Mbella des Relations extérieures, Louis Paul Motaze des Finances ou encore Alamine Ousmane Mey de l’Economie.

Ce sommet visera à poser les bases d’un nouveau consensus pour un système financier international plus solidaire avec, comme priorités, la lutte contre les inégalités, le changement climatique et la protection de la biodiversité. Il rassemblera des chefs d’État et de gouvernement, des représentants d’institutions financières mondiales et des représentants du secteur privé et de la société civile.



