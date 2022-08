Mr Leo crée une école de musique

Le chanteur Afropop a personnellement fait cette annonce dimanche sur ses plateformes digitales.

Bonne nouvelle pour les amoureux de la musique. Une école de musique ouvrira bientôt ses portes au Cameroun. « Lionn Academy of Arts and Entertainment ». Tel est la dénomination de l’école de musique créée par Mr Léo.

« Après plusieurs mois de travail incessant, je suis fier d’informer tous mes fans,supporters et sympathisants et le grand public Lionn Academy of Arts and Entertainment sera enfin une réalité grâce à notre sponsor TAG et notre Local Youth Corner Cameroon et DJ Fredy Muks », annonce l’auteur du titre à succès »e go better ».

A travers cet initiative, le chanteur Camerounais souhaite « mobiliser des experts au Cameroun et du monde entier pour donner à la jeune génération les capacités et les outils nécessaires pour avoir une meilleure chance de réaliser leurs rêves. », explique Leonard Fonyuy Nsohburinka de son vrai nom.