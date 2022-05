Lycée de Kakataré : deux enseignants convoqués à la police

Les deux enseignants ont été appelés à comparaître au commissariat spécial de Maroua II le 13 mai dernier. Il leur est reproché d’ avoir respecter un mot d’ordre de grève au sein du lycée de Kakataré, dans la région de l’Extrême-Nord.

La repression est déjà palpable sur les enseignants grévistes. Un enseignant du français et un autre d’SVT en font les frais. Les deux professeurs de lycées sont accusés d’avoir « paralysé » les examens blancs au lycée de Kakataré. Ils auraient été dénoncés à bla police par le proviseur de l’établissement.

Le ministre de l’administration territoriale (Minat) Paul Atanga Nji a en rappel, appelé à des mesures répressives contre les enseignants grévistes. Dans une correspondance en date du 6 mai 2022, le membre du gouvernement a ordonné « l’identification systématique et l’interpellation des enseignants signataires des tracts véhiculés » par les mouvements « On a trop supporté (OTS) » et « On a trop attendu (OTA).