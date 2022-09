Le roi Charles III devient monarque après le décès de sa mère, la reine Elizabeth II

Le prince Charles était aux côtés de la reine à Balmoral, confronté à la triste réalité que la mort de sa mère bien-aimée entraînerait la plus grande transition de sa vie : celle d’héritier à roi.

Et puis, jeudi après-midi, c’est arrivé : Buckingham Palace a annoncé qu’elle était décédée.

Charles, 73 ans, aujourd’hui roi Charles, est le prochain héritier du trône depuis sept décennies – de loin la plus longue attente de l’histoire de la monarchie britannique. Ni lui ni ses courtisans n’ont jamais souhaité s’exprimer publiquement sur le moment où elle est terminée. La perspective de la mort de la reine a toujours été considérée comme un sujet de grande tristesse privée.

« Il n’a jamais voulu penser à l’accession parce que cela signifiait la mort de sa mère« , a déclaré jeudi un ancien assistant.

Mais avec les médecins de la Reine exprimant leur inquiétude quant à sa santé et ses autres enfants et petits-enfants se précipitant pour être avec elle, le rôle d’héritier qui a défini la vie de Charles depuis l’âge de trois ans, lorsque sa mère a accédé au trône en 1952, semblait se rapprocher.

Un nouveau chapitre de la vie de Charles, inévitablement plus court, va commencer. En devenant monarque du Royaume-Uni et de 14 royaumes du Commonwealth, du Canada à l’Australie, il pourra répondre à une question qui le suit depuis des décennies : après une vie d’interventions franches dans la vie publique, quel genre de roi sera-t-il ?

Dans l’immédiat, il doit faire face au double défi d’un deuil personnel et de diriger la nation en deuil.

« Il se concentrera sur sa vie personnelle et familiale, mais pour les palais, il s’agira de choisir les bonnes choses à dire et à faire pour conduire la nation dans le deuil, mais aussi pour établir les premiers pas du nouveau règne« , a déclaré un autre ancien assistant.

Charles, ont-ils ajouté, avait une « profonde facilité émotionnelle » avec les personnes en deuil, ce qui, selon eux, le servirait bien, lui et le pays, dans toute période de deuil.

Jeudi, l’attention s’est concentrée sur la famille, les enfants et petits-enfants de la Reine s’étant réunis autour d’elle. Le duc de Cambridge, qui est en passe de devenir le prince de Galles et le premier dans l’ordre d’accession au trône, s’est précipité de Berkshire à Balmoral, tandis que Kate, duchesse de Cambridge, est restée à Windsor pour s’occuper de leurs enfants, George, Charlotte et Louis, qui ont eu leur première journée complète dans leur nouvelle école.

Maintenant que son père est devenu roi, le duc de Cambridge va également assumer la responsabilité, et les revenus de plusieurs millions de livres, des domaines du duché de Cornouailles.

Le deuxième fils de la Reine, le duc d’York (qui reste privé de ses fonctions royales en raison de ses liens avec le délinquant sexuel Jeffrey Epstein), ainsi que le comte et la comtesse de Wessex étaient dans le même avion de la RAF que le duc de Cambridge, qui a atterri à Aberdeen peu avant 16 heures.

Ils ont été rejoints à Balmoral par la princesse royale, la duchesse de Cornouailles, qui est en lice pour devenir reine consort, et le prince de Galles. Le couple a eu des engagements en Écosse ces derniers jours et Charles aurait fait des visites régulières le matin pour voir sa mère qui continue à lutter avec sa mobilité.

Le duc et de la duchesse de Sussex, qui sont en visite au Royaume-Uni depuis leur résidence en Californie, se rendaient également en Écosse. Ils devaient assister jeudi soir à la cérémonie de remise des prix WellChild à Londres. L’agence de presse Press Association a ensuite rapporté que Harry voyagerait seul.

Ce n’est qu’en avril 2021 que Charles a perdu son père, le prince Philip, décédé à 99 ans au château de Windsor. Son « cher papa », a-t-il déclaré peu après, « était une personne très spéciale« .

En juin, il a adressé un discours très personnel à sa « maman » lors de la célébration de son jubilé de platine devant le palais de Buckingham. « Tu ris et tu pleures avec nous et, plus important encore, tu as été là pour nous, pendant ces 70 ans », a-t-il déclaré avant de se tourner vers l’avenir dans l’espoir qu’ils puissent célébrer la victoire d’un de ses chevaux au Derby l’été prochain.

Le palais de Buckingham, la maison de Charles basée à Clarence House et le palais de Kensington, qui sert de cour au duc et à la duchesse de Cambridge et, jusqu’en 2020, au duc et à la duchesse de Sussex, ont planifié ce changement au sommet de l’État britannique depuis plusieurs années.

Les jeunes membres de la famille assument de plus en plus de fonctions royales. William et Kate ont accru leur visibilité en assumant des rôles officiels à la demande de la reine. L’année dernière, par exemple, le duc de Cambridge a assumé le rôle de haut-commissaire et a ouvert l’assemblée générale de l’Église d’Écosse.

Charles reprendra un rôle censé représenter la stabilité en période de changement, à une époque de grands changements politiques et sociaux. Mais avec des décennies de service actif en tant que prince de Galles derrière lui, il espère être à la hauteur de cette tâche. En outre, malgré son âge, il représentera une génération différente de celle de la Reine, devenant le premier monarque britannique à être allé à l’école.

Le nouveau roi a rencontré des dizaines de dirigeants étrangers, interagi avec de nombreux gouvernements britanniques et mis en place un réseau d’organisations caritatives et de causes qui l’ont mis en contact avec au moins certaines des préoccupations des Britanniques ordinaires et l’ont amené à entrer en conflit avec d’autres.

Il a transformé sa propre cour en une sorte de grand salon pour rassembler les puissants – réunissant des chefs d’entreprise, des leaders religieux et des politiciens pour aborder des questions allant de la durabilité à la rénovation urbaine. Ses opinions sur les médecines alternatives, le style architectural et l’agriculture l’ont parfois amené à entrer en conflit avec d’autres parties de la société civile, mais il s’est présenté comme une sorte de tribune du peuple reflétant, selon lui, les opinions de la majorité silencieuse.

En 2014, un courtisan qui connaît Charles depuis de nombreuses années, à qui le Guardian a demandé de suggérer quel genre de roi il serait, a déclaré : « Il sera fidèle à ses convictions dans ses contributions. Plutôt qu’une réinvention complète pour devenir un monarque dans le moule de sa mère, la stratégie sera d’essayer de poursuivre ses interventions sincères, en vérifiant toutefois le ton et le contenu de chacune d’elles pour s’assurer qu’elles ne portent pas atteinte à la monarchie. »

En juin dernier, alors que l’on apprenait que Charles avait exprimé des opinions opposées à la politique du gouvernement britannique d’expulser les demandeurs d’asile vers le Rwanda, Clarence House a publié une déclaration affirmant qu’il resterait « politiquement neutre » en tant que monarque.