Le gouvernement décaisse 14,2 milliards en faveur des Start-ups,TPE et PME

Une convention de coopération signée le 27 septembre 2022 entre Alamine Ousmane Mey Ministre de l’Economie de la Planification et de l’Aménagement du Territoire (MINEPAT) assisté de son homologue Achille Bassilekin III Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Economie Sociale et de l’Artisanat (MINPMEESA) et Jean Luc Stalon Représentant Résident du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD).

14,2 milliards de FCFA. C’est le montant destiné à la mise en œuvre du projet dénommé « Opération de Soutien au Secteur Privé Camerounais affecté par la pandémie de la Covid-19 ». Le PNUD est le partenaire d’exécution de ce projet qui se fera dans un délai de 36 mois.

« Ce projet a pour objectif de renforcer la résilience des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises face aux conséquences de la Covid-19 et autres chocs et favoriser une relance rapide de l’activité économique. Il s’appuie sur trois piliers essentiels à savoir : faciliter l’accès au crédit des PME, renforcer leurs capacités techniques, managériales et opérationnelles et améliorer le climat des affaires pour leur permettre d’être plus compétitives. », renseigne les services du ministère des PME.

Ce financement sera attribué aux startups, Très petites entreprises (TPE) et Petites et Moyennes Entreprises (PME). Les bénéficiaires de ces fonds devront être situés dans les régions du Littoral, du Centre, de l’Ouest et du Nord-Ouest, du Sud-Ouest et l’Extrême-Nord.

En rappel, la convention signée avec le PNUD fait suite à la signature le 21 août 2022 d’un accord de prêt (21 millions de dollars) entre le gouverneur camerounais et la Banque Arabe pour le Développement Économique en Afrique (BADEA).