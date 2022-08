Konya 2021 : le Cameroun obtient 13 médailles

Les rideaux de la 5e édition des Jeux de la solidarité islamique de Konya-2021 en Turquie sont retombés ce 18 août 2022.

Avec une délégation sportive de composée de 247 athlètes et 56 officiels, le Cameroun n’ a joué les figurants aux Jeux de la solidarité islamique. Representé dans 13 disciplines ( athlétisme, para-athlétisme, football, handball, haltérophilie, karaté, judo, volley-ball, natation, tennis de table, taekwondo, kick-boxing et lutte), les Lionnes Indomptables ont arraché 13 médailles.

Il s’agit de 2 médailles en or, 6 en argent et 5 en bronze. Cette performance de la délégation camerounaise lui a valu le rang de 17e sur 56 pays participants aux jeux dans la ville turque de Konya. Le pays gagne ainsi 3 places contrairement à sa dernière participation à Bakou en Azerbaïdjan en 2017 où les athlètes avaient remporté 9 médailles ( 1 en or, 2 en argent et 6 en bronze).

Après une dernière réunion d’évaluation tenue hier, la délégation officielle du Cameroun quitte Konya ce vendredi 19 août par vol spécial Camair Co.