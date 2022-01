Justice : libération de 4 militants du Stand Up for Cameroon

Arrêtés à la suite d’une réunion en septembre 2020, ces militants ont été remis en liberté hier 21 janvier, après avoir purgé une peine de 16 mois de prison pour conspiration d’insurrection.

Tehle Membou, Mira Angoung, Moussa Bello et Etienne Ntsama sont désormais libres. Ils ont été accueillis à leur sortie de la prison centrale de Douala par les membres de la plateforme Stand Up For Cameroon. Le tribunal militaire de Douala les avait condamné à 16 mois de prison ferme.

Selon un cadre du Stand Up for Cameroon, « Ils encouraient l’emprisonnement à vie. Ils avaient déjà passés 15 mois et 9 jours au moment de leur condamnation. Le tribunal militaire de Douala, sans témoins ni preuves, les a reconnus coupables de conspiration.» Pour Franck Essi, ces sympathisants sont des victimes d’une justice aux ordres et d’un gouvernement autoritaire.

Une condamnation que la présidente du mouvement Kah Walla qualifie d’injustice. « Ces 4 militants ont été arrêtés après une réunion le 18/09/2020. Ils ont été condamnés à 16 mois. Aucun d’eux n’aurait dû faire un jour en prison », déplore la femme politique. Un cinquième autre membre (Nana Collins) est encore retenu en prison pour purger sa peine de 18 mois.