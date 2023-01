Humanitaire : les Etats-Unis font don d’aliments au NOSO

Le gouvernement américain par le bais de l’agence américaine pour le développement international (USAID) et du Programme alimentaire mondial (PAM) a fait don d’une nouvelle aide alimentaire pour les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest (NOSO).

151 240 sacs de riz, 177 188 gallons d’huile et 2 449 tonnes de petits pois. C’est le contenu de la cargaison déchargée le 19 janvier dernier au port de Douala et provenant du gouvernement américain. Cette aide alimentaire en nature sera distribuée aux communautés hôtes et aux personnes déplacées internes touchées par l’insécurité alimentaire dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun.

Au cours de la période allant de janvier à avril 2022, l’insécurité alimentaire a touché 26% de Camerounais dans le Nord-Ouest et 17% dans le Sud-Ouest, a rapporté le ministère de l’Agriculture et du développement rural (Minader). Une vulnérabilité alimentaire tributaire à la crise sécuritaire qui dure dans ces régions depuis bientôt 6 ans.

Selon les données de Famine Early Warning Systems network (Fews Net), en novembre 2021, sur 22 173 enfants (moins de cinq ans) dépistés dans ces deux régions anglophone, 0,6 pourcent ont été identifiés avec malnutrition aiguë sévère et référés pour un traitement et 12 pourcents malnutrition aiguë modérée.