Gouvernance : le premier ministre remonte les bretelles à Ketcha Courtes

Le torchon brûle entre le premier ministre Joseph Dion Ngute et la ministre de l’habitat et de développement urbain (Minhdu), Célestine Ketcha Courtes. Dans une décision signée le 29 juin 2023, le chef du gouvernement annule les nominations de certains responsables « à titre intérimaire » actée par son homologue du Minhdu le 2 juin dernier.



« Sont et demeurent rapportées pour vice de forme et violation des règles de compétence en matière de nomination à des postes de responsabilité dans la Fonction Publique de I’Etat, les décisions n°0020

DIMINHDU/SG/DAG/SDPSP et n0022/D/MINHDU/SG/DAG/SDPSP du 02 juin

2023 portant nomination de certains responsables à titre intérimaire dans les services centraux du Ministère de l’Habitat et du Développement Urbain. », stipule Joseph Dion Ngute.



