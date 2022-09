Douala 3e : 52 écoles publiques reçoivent le paquet minimum

Pour le compte de la rentrée scolaire 2022-2023, 52 écoles publiques primaires et maternelles ont reçu hier mercredi, le traditionnel paquet minimum.

Les responsables de ces établissements scolaires ont perçu chacun, un paquet minimum et du matériel d’hygiène offert par la mairie du troisième arrondissement de Douala. L’ensemble de ce paquet est évalué à un peu plus de 11 millions de FCFA.

Le paquet minimum est constitué pour l’essentiel du matériel didactique (de la craie, des registres d’appel, des cahiers, des stylos à billes, des équerres, des tables bancs…).

Depuis près de six ans, les communes ont reçu comme compétences : le recrutement et la prise en charge du personnel enseignant et d’appoint dans les écoles maternelles et primaires. La distribution du paquet minimum ne se fait plus par le ministère de l’Education de base (Minedub), mais plutôt par les maires d’arrondissements.

