Diplomatie : les adieux de Christophe Guilhou au Cameroun

Un cocktail d’au revoir a été organisé hier soir par l’ambassadeur sortant de France au Cameroun Christophe Guilhou à la Résidence de France à Yaoundé.

Pour son départ du Cameroun, Christophe Guilhou a réuni plusieurs membres de l’administration camerounaise à l’ambassade de France et leur a exprimé toute sa reconnaissance. « Au terme de trois années riches au Cameroun je porte un regard ému, déjà nostalgique mais toujours plein d’espoir sur ce pays où ni les talents, ni les bonnes volontés ne manquent », a déclaré l’ambassadeur français.

Arrivé en fin de séjour au Cameroun, le diplomate Guilhou est remplacé par le Général Thierry Marchand. Sa nommination est contenue dans le décret signé le 15 septembre 2022 par le président français Emmanuel Macron.

Avant sa promotion au Cameroun, Thierry Marchand occupait le poste de directeur de la coopération de sécurité et de défense (Dcsd) au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Un poste qui lui permettait de suivre plus de 300 coopérants militaires français en Afrique et en Asie.