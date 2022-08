BAD : une Camerounaise nommée vice-présidente

La Camerounaise Marie-Laure Akin-Olugbade née Ndongo-Seh est depuis le 2 août 2022, la présidente adjointe par intérim du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD).

Avant sa nomination, Ndongo-Seh occupait le poste de directrice générale du Bureau de développement et de livraison des affaires pour la région Afrique de l’Ouest du Groupe de la Banque. Dans ses nouvelles missions au Complexe régional de développement, d’intégration et de prestation de services de la BAD, elle supervisera la mise en œuvre globale de tous les aspects des directions régionales de la Banque dans les pays membres régionaux.

« J’ai hâte de travailler avec l’incroyable équipe de directeurs généraux, de directeurs en charge de l’intégration régionale et des États en transition, de directeurs de pays, des complexes opérationnels de la Banque et de l’équipe de haute direction, afin d’améliorer l’efficacité, l’efficience et la réalisation d’opérations de qualité pour tous les bénéficiaires dans nos pays membres régionaux. En termes simples, nous nous efforcerons de faire plus, mieux et plus vite. »,a déclaré l’experte des finances après sa nomination.

Diplômée en économie appliquée et en gestion des universités Paris-Dauphine et Panthéon-Sorbonne, où elle a obtenu une maîtrise en économie appliquée et un Diplôme d’études supérieures en management. Elle intègre le milieu de la banque en 1991. Faisant partie des effectifs de la BAD, elle a dirigé l’équipe qui a conçu et financé le échangeur d’Accra Pokuase, le premier échangeur à quatre niveaux jamais construit en Afrique de l’Ouest.