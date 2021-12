Axe Douala-Yaoundé: près de 30 femmes violées durant l’auto-stop

Les éléments du 10e arrondissement de Douala procédé à l’arrestation des deux présumés coupables.

Deux malfrats ont été mis aux arrêts par les éléments du 10ème arrondissement de Douala. Ils sont accusés d’avoir violé une trentaine de femmes embarquées en autostop sur la nationale n°3. Une reconstitution des faits s’est tenue dans la ville de Pouma dans le département de la Sanaga-Maritime le 9 décembre dernier en présence de quelque victimes.

Selon les explications des deux brigands, sur unbe période d’un mois et demi et à l’aide d’un véhicule volé à Yaoundé, ils embarquaient leur cible, exclusivement féminine au niveau du carrefour Yassa à Douala ou encore dans des carrefours dans la ville d’Edéa. Et une fois les victimes captivent, ils empruntaient le chemin de la broussaille afin de les dépouiller, abuser sexuellement d’elles et réclamer des rançons aux familles pour leur libération.

« Depuis le vol du véhicule le 17 octobre 2021 jusqu’à leur arrestation, une trentaine de femmes ont subi le même sort. La nouvelle de leur arrestation s’est rependue comme une trainé de poudre. Dimanche 21 novembre 2021, nous avons été inondés d’autres victimes qui sont venues se présenter pour déposer leur déclaration. A ce stade, nous avons déjà auditionné 11 qui sont victimes des même faits. Nous sommes aussi en contact avec plusieurs autres qui n’ont pas jusqu’à présent pu venir déposer leur déclaration. », explique Roudolphe Elong Mboule Mboule, commissaire du 10ème arrondissement de Douala.