La reine Elizabeth II, le plus ancien monarque britannique, meurt à l’âge de 96 ans.

La reine Élisabeth II, le plus ancien monarque de l’histoire britannique, est décédée à l’âge de 96 ans, mettant fin à la deuxième ère élisabéthaine du pays et annonçant le règne de son fils, le roi Charles III.

La monarque, pour qui l’abdication n’a jamais été une option, est morte paisiblement à Balmoral jeudi après-midi, deux jours après avoir accompli son dernier devoir constitutionnel public, en nommant le 15e premier ministre de son règne de 70 ans.

Sa mort signifie que Charles est désormais roi et que la duchesse de Cornouailles est reine consort.

Dans une déclaration faite jeudi soir, le Roi a dit : « Le décès de ma mère bien-aimée, Sa Majesté la Reine, est un moment de la plus grande tristesse pour moi et tous les membres de ma famille.

« Nous pleurons profondément le décès d’une souveraine chérie et d’une mère très aimée. Je sais que sa perte sera profondément ressentie dans tout le pays, les royaumes et le Commonwealth, ainsi que par d’innombrables personnes dans le monde entier.

« Pendant cette période de deuil et de changement, ma famille et moi serons réconfortés et soutenus par la connaissance du respect et de la profonde affection dans lesquels la Reine était si largement tenue.«

La reine Elizabeth II en ses propres mots – vidéo nécrologique

Ses quatre enfants se sont précipités à Balmoral après que Buckingham Palace a annoncé dans un communiqué à 12h32 qu’elle était sous surveillance médicale à Balmoral après que ses médecins se soient dits « inquiets pour sa santé« .

Charles a été le premier à arriver. Alors que la nation attendait anxieusement des nouvelles, le duc de Cambridge, le duc d’York, le comte et la comtesse de Wessex se sont envolés de RAF Northolt pour arriver à Balmoral vers 17 heures. Le duc de Sussex s’est également rendu séparément en Écosse, où il est arrivé après les autres membres de la famille.

La reine Elizabeth assiste à un défilé aérien depuis le balcon du palais de Buckingham, après la parade d’anniversaire de la reine, le trooping the colour, dans le cadre des célébrations du jubilé de platine.

La Reine Elizabeth assiste à un défilé aérien depuis le balcon de Buckingham Palace, après le défilé de l’anniversaire de la Reine, la cérémonie de la parade des couleurs, dans le cadre des célébrations du jubilé de platine. Photo : Daniel Leal/AFP/Getty Images

À 18h30, Buckingham Palace a annoncé : « La Reine est morte paisiblement à Balmoral cet après-midi. Le roi et la reine consort resteront à Balmoral ce soir et rentreront à Londres demain. »

Le drapeau du palais de Buckingham a été mis en berne.

S’adressant à la nation depuis l’extérieur de Downing Street, la première ministre, Liz Truss, qui a été informée du décès de la reine à 16h30, a évoqué « le passage de la deuxième ère élisabéthaine ».

Elle a fait l’éloge de la « dignité et de la grâce » de la reine, ainsi que de sa « vie de service [qui] s’est étendue au-delà de la plupart de nos souvenirs vivants ». Elle a conclu par ces mots : « God save the King ».

Le président américain, Joe Biden, a été l’un des nombreux dirigeants mondiaux à rendre hommage. Une déclaration publiée conjointement avec la première dame, Jill Biden, a déclaré : « Sa Majesté la reine Elizabeth II était plus qu’un monarque. Elle a défini une époque ».

Dans un monde en perpétuel changement, ont-ils ajouté, elle a été « une présence stable et une source de réconfort et de fierté pour des générations de Britanniques, dont beaucoup n’ont jamais connu leur pays sans elle ».

Alors que les hommages affluent du monde entier, la nation entre maintenant dans une période de deuil officiel, qui commence vendredi et durera 10 jours. Comme le veut la tradition, des officiels ont apporté un avis confirmant le décès de la reine aux portes du palais de Buckingham. Des foules se sont rassemblées devant les résidences royales, beaucoup en larmes.

Elizabeth II aura droit à des funérailles nationales à l’abbaye de Westminster, qui devraient avoir lieu le lundi 19 septembre, bien que cela n’ait pas encore été confirmé. Dans les prochains jours, elle devrait reposer pendant 24 heures à la cathédrale St Giles d’Édimbourg, où le public pourra passer devant le cercueil avant qu’il ne soit transporté par avion à Londres pour son repos officiel.

En tant que reine du Royaume-Uni et de 14 autres royaumes, et à la tête du Commonwealth, composé de 54 pays, Elizabeth II a été le chef d’État le plus reconnaissable au monde au cours d’un règne extraordinairement long.

Arrivée sur le trône à l’âge de 25 ans, elle a dirigé avec succès la monarchie à travers des décennies de changements turbulents, sa popularité personnelle ayant servi de lest dans les moments les plus difficiles de l’institution.

À ses côtés pendant la majeure partie de cette période, le duc d’Édimbourg est resté sa « force et son soutien » au cours d’un mariage qui a résisté aux nombreuses tensions imposées par sa position unique.

Malgré une vie familiale vécue sous le feu des projecteurs, Elizabeth est restée une figure calme et inébranlable, résistant aux divorces de trois de ses enfants et à la crise précipitée par la mort de Diana, princesse de Galles, dans un accident de voiture à Paris en 1997.

Elle a sans aucun doute connu des moments difficiles, mais les effusions massives d’affection lors de ses jubilés d’argent, d’or et de diamant témoignent de la place spéciale qu’elle occupait pour des millions de personnes.

Il est rare qu’elle révèle publiquement ses angoisses. Son plaidoyer en faveur d’un accord équitable vers la fin de 1992 – son « annus horribilis », une année secouée par un scandale royal et une dispute sur les finances – était sans précédent.

Chrétienne fervente et pratiquante, l’émission de Noël annuelle de la Reine, qu’elle a elle-même écrite, révèle une femme à la foi inébranlable.

Charles parle avec sa mère alors que lui et son épouse Camilla, duchesse de Cornouailles, quittent la chapelle Saint-Georges à Windsor. Photo : Alastair Grant/AP

Elle a été laissée en deuil après la perte de son compagnon de toujours, Philip, qui est mort dans son sommeil à l’âge de 99 ans en avril 2021 pendant la pandémie de Covid. Elle s’est assise seule et endeuillée dans la chapelle St George, au château de Windsor, pendant les funérailles poignantes, largement réduites en raison des restrictions liées au coronavirus.

Le décès du duc est survenu pendant l’une des périodes les plus turbulentes pour la reine et sa famille, lorsque le duc et la duchesse de Sussex ont quitté leur poste de hauts fonctionnaires royaux pour s’installer aux États-Unis, en quête de liberté et de la possibilité de gagner leur propre argent.

Au même moment, le duc d’York était en proie à une tempête qui menaçait également l’institution, face aux allégations de Virginia Roberts Giuffre, qu’il a vigoureusement démenties, selon lesquelles il aurait eu des relations sexuelles avec elle alors qu’elle avait 17 ans et aurait été victime de la traite des êtres humains par le financier Jeffrey Epstein. Mme Giuffre a intenté une action civile contre le duc en demandant des dommages et intérêts non spécifiés devant un tribunal fédéral de New York, qui a été réglée à l’amiable en février 2022, le duc payant une somme non divulguée.

Pour couronner cette période mouvementée pour la monarchie, la reine a ensuite contracté le Covid, souffrant de légers symptômes de type froid, peu avant de marquer son jubilé de platine.

La reine Elizabeth avec, de gauche à droite, le premier ministre de l’époque, David Cameron, et les anciens premiers ministres Sir John Major, Tony Blair et Gordon Brown, avant un déjeuner pour le jubilé de diamant au 10 Downing Street en juillet 2012. Photo : Stefan Rousseau/Press Association Images

L’âge la rattrapant peu à peu, et ayant des problèmes de mobilité, on la voit moins souvent aux événements publics. En avril 2022, elle n’a pas assisté à l’ouverture officielle du Parlement, mais a émis des lettres patentes autorisant le prince de Galles et le duc de Cambridge, en tant que conseillers d’État, à la remplacer. Ce n’était que la troisième fois de son règne qu’elle manquait une ouverture officielle, les deux autres ayant eu lieu en 1959 et 1963, lorsqu’elle était enceinte.

La princesse Elizabeth Alexandra Mary est née le 21 avril 1926 au domicile de ses grands-parents maternels, au 17 Bruton Street, dans le quartier londonien de Mayfair, et on ne s’attendait pas à ce qu’elle accède au trône.

Mais à l’âge de 10 ans, l’abdication de son oncle, Édouard VIII, en raison de son amour pour l’Américaine Wallis Simpson, divorcée, et le couronnement précipité de son père en tant que roi de substitution, ont changé le chemin que sa vie aristocratique aurait pu prendre.

Le monde a assisté à sa transformation de princesse timide en jeune reine, attirant la même fascination mondiale que Diana, princesse de Galles, 30 ans plus tard.

Le prince Philip et la reine Elizabeth II regardent les hommages floraux déposés devant le palais de Buckingham la veille des funérailles de Diana en septembre 1997. Photo : Rex/Shutterstock

Mais c’est dans une épaisse veste et un foulard qu’elle semblait le plus heureuse, en promenant ses corgis ou en parcourant les landes de Balmoral. « Vous pouvez parcourir des kilomètres sans voir personne ; vous pouvez marcher ou monter à cheval, les possibilités sont infinies », a-t-elle déclaré un jour.

Regarder ses pur-sang passer le poteau était un autre grand plaisir, et son amour des courses hippiques s’est inconsciemment manifesté lors de l’ouverture officielle du Parlement en 2003, lorsqu’elle a annoncé les détails d’un projet de loi sur le service national de la chasse, plutôt que sur le « service de santé ».

L’image d’une reine qui conservait les céréales dans des boîtes en plastique et donnait des toasts à ses corgis pendant qu’un Philip bourru déjeunait à côté d’elle en écoutant un vieux transistor défraîchi a beaucoup contribué à la rendre attachante. Tout comme le feu électrique à deux barres qu’elle a utilisé en 2013 et au-delà pour chauffer la salle d’audience du palais, et les « révélations » selon lesquelles ses programmes télévisés préférés comprenaient Le Dernier Vin d’été et The Bill.

Les maladies sont rares car elle jouit d’une santé robuste. À 85 ans, elle remplit encore 325 engagements par an. Les voyages long-courriers ne sont réduits que lorsqu’elle atteint 87 ans, et Philip 92 ans.

De tous les chefs d’État du monde, c’est elle qui a le plus voyagé. Elle a visité tous les pays du Commonwealth, sauf le Cameroun, qui a adhéré en 1995, et le Rwanda (2009). Elle s’est rendue plus de 20 fois au Canada, 16 fois en Australie, 10 fois en Nouvelle-Zélande et 6 fois en Jamaïque.

La Reine Elizabeth II et le Prince Philip arrivent à Sydney, Australie, en juin 1970, pour les célébrations du bicentenaire du premier débarquement du Capitaine Cook en Australie. Photo : Reginald Davis/Rex Features

En 2011, Elizabeth est devenue le premier monarque britannique en un siècle à se rendre en République d’Irlande. L’année suivante, elle a serré la main à Belfast du politicien Sinn Féin Martin McGuinness, mettant de côté la tragédie personnelle de l’assassinat par l’IRA de « Oncle Dickie », Lord Mountbatten, son cousin éloigné et oncle de Philip.

En 2002, année de son jubilé d’or, sa sœur Margaret et sa mère, la reine Elizabeth, sont mortes à huit semaines d’intervalle. Elle entretenait avec elles des relations étroites, car elles étaient parmi les rares personnes à qui elle pouvait confier les pressions et les frustrations liées à sa fonction.

Alors que de nombreux pays pleurent une reine, une famille pleure une mère de quatre enfants, une grand-mère de huit enfants et une arrière-grand-mère de douze enfants.