Finances : La Régionale SA devient une banque

L’établissement de microfinance (EMF) camerounais La Régionale SA a reçu l’autorisation de mutation en banque universelle de la Commission bancaire de l’Afrique centrale (Cobac).

La Régionale SA devient ainsi le 17e établissement bancaire autorisé à opérer au Cameroun. Avec son entrée en bourse en 2021, l’institution financière est devenue une pionnière parmi celles détenues par des locaux dans la zone CEMAC.

Félicitations au Pasteur Charles Ombang promoteur de La Régionale qui vient d'obtenir de la Cobac son agrément de Banque Universelle selon le communiqué parvenu à l'instant a notre rédaction. Décryptage d'un parcours dans nos prochaines éditions et sur notre site internet. pic.twitter.com/EKiZaJH5mb — Fidieck Emile (@fidieckemile) September 8, 2022

Le nouvel établissement bancaire a un réseau de 41 agences à travers le pays et une filiale de quatre agences au Gabon. Son capital est de 10 125 360 000 FCFA (Dix milliards cent vingt-cinq millions trois cent soixante mille). Cette organisation compte 09 départements et fournit des solutions financières à plus de 101 466 clients et 107 442 comptes.