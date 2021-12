Fêtes de fin d’année- CAN : Le Minat met en garde les fauteurs de troubles

Le ministre Paul Atanga Nji indique que tout est mis en place pour que ces deux célébrations se tiennent dans la paix et la quiétude.

« Pendant le déroulement de cette compétition (CAN ndlr), et même après, aucun écart de comportement ne sera toléré, d’où qu’il vienne ». C’est en ces termes que le ministre de l’administration territoriale (Minat), Paul Atanga Nji a mis en garde les fauteurs de trouble, à la veille de la célébration des fêtes de fin d’année et de la tenue de la Coupe d’Afrique des nations (CAN). Au cours des travaux de la 2ème conférence semestrielle des gouverneurs de régions qui a eu lieu le 9 décembre 2021, le Minat a indiqué que tout est mis en œuvre pour que ces moments de célébrations se déroulent dans la paix et la quiétude.

Pour ce qui est de l’aspect de l’hygiène et de la salubrité, le membre du gouvernement invite« chacun de nous à se considérer comme un ambassadeur de notre pays, qui doit donner la meilleur image du Cameroun aux yeux de tous les visiteurs qui fouleront bientôt notre sol, avant, pendant et après la CAN 2021 ». Pour le Minat, il est question de donner aux visiteurs, l’image d’un pays accueillant et hospitalier, non seulement dans les villes hôtes de la CAN mais sur le territoire national, apprend-on de Cameroon Tribune.