Douala 3e : inauguration d’une centrale d’achat de bouteilles plastiques

La mairie du troisième arrondissement de Douala en partenariat avec l’entreprise Name Recycling ont ouvert au quartier PK 10 une centrale d’achat de bouteilles plastiques.

Collecter les bouteilles plastiques et les vendre. C’est ce que la mairie de Douala 3e attend des chiffonniers et particuliers de la ville. Grâce à une bascule électronique, les déchets plastiques sont pesés et acheter sur place (à la centrale ndlr). », informe les services de la mairie.

Pour cette commune de la capitale économique, ce projet est « un pas de plus dans la préservation de l’environnement ». En effet, les bouteilles collectées dans cette centrale vont être transformées par Name recycling, une entreprise spécialisée dans la collecte, le traitement et le recyclage des déchets plastiques.

𝑮𝒓𝒂̂𝒄𝒆 𝒂̀ 𝒖𝒏𝒆 𝒃𝒂𝒔𝒄𝒖𝒍𝒆 𝒆́𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒐𝒏𝒊𝒒𝒖𝒆, 𝒍𝒆𝒔 𝒅𝒆́𝒄𝒉𝒆𝒕𝒔 𝒑𝒍𝒂𝒔𝒕𝒊𝒒𝒖𝒆𝒔 𝒔𝒐𝒏𝒕 𝒑𝒆𝒔𝒆́𝒔 𝒆𝒕 𝒂𝒄𝒉𝒆𝒕𝒆́𝒔 𝒔𝒖𝒓 𝒑𝒍𝒂𝒄𝒆.#Economie_Circulaire — CAD III (@mairiedla3) September 8, 2022

La mission de Namé est de promouvoir une économie circulaire en donnant une seconde vie aux déchets plastiques et en réduisant la pollution plastique tout en apportant des opportunités économiques aux communautés.

Le plastique brut est transformé en flocons et en sangles PET après avoir été trié, lavé, extrudé et granulé. Les flocons de plastique et les sangles en PET sont par la suite vendus sur le marché local et international pour être utilisés comme matières premières recyclées, fermant la boucle des matériaux.