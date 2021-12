CEMAC : près de 100 milliards de FCFA non reversés à la trésorerie

Une difficulté financière due au faible taux de reversement de la Taxe Communautaire d’intégration (TCI), a annoncé récemment, Daniel Ona Ondo, président de la commission de l’institution.

« La Trésorerie de la Communauté est de plus en plus tendue », a martelé Daniel Ona Ondo, président de la commission de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (Cemac). C’est ce qui est à retenir des travaux de la 37e session du Conseil des ministres de l’Union Economique d’Afrique Centrale (Ueac), tenus la semaine dernière à Yaoundé.

Selon le président de la Commission de la Cemac, les raisons de cette tension de trésorerie résident dans le (très) faible taux de reversement par les Etats membres, de la Taxe Communautaire d’Intégration (TCI).

Cette contribution est composée de : 51,6 milliards de F CFA au titre des arriéré de l’exercice 2019 ; 27,3 milliards de F CFA de recettes de l’exercice 2020 encaissées et non réservées ; 20,8 milliards de F CFA représentant les paiements complémentaires non réalisés.